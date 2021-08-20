Украина не может эвакуировать граждан из Кабула

Грустные шутки о том, что много кому из украинского истеблишмента придется привязывать себя к шасси вылетающих уже из Киева самолетов, вскоре трансформировались на Украине в прогнозы политологов.

Талибы выставили вооруженные патрули вокруг аэропорта в Кабуле, потребовав от тех, у кого нет документов на вылет, покинуть его окрестности. Фото: AP

К тому же подоспела иллюстрация того, как американцы относятся к своим украинским союзникам. Появилось видео от брошенных и забытых украинцев из частной военной компании (ЧВК) на русском языке с применением брани. В нем исчерпывающе кратко предсказывается печальная участь позабытых и позаброшенных.

Как выяснилось, 12 украинских наемников охраняли военную базу и тюрьму в пригороде Кабула, а непосредственно на нашумевшем видео издалека запечатлен процесс освобождения заключенных боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ"). Вскоре уже со ссылкой на родственников украинские СМИ сообщили, что те уже разоружены, находятся в неизвестном месте и ждут помощи от украинской дипломатии.

Только на третьи сутки после появления видео МИД Украины уделил внимание застрявшим в Афганистане соотечественникам. До этого министр Дмитрий Кулеба был занят бравурными отчетами о достижениях своего ведомства: взлете, полете и посадке частного рейса, который привез в Киев 71 иностранца и всего 7 граждан Украины. Заявление об этом успехе, целиком в новых украинских традициях, вскоре превратилось в позор. Оказалось, что в Кабуле застряли более 150 граждан страны, просящих об эвакуации и которых почему-то не взял воспетый Кулебой в социальных сетях и пресс-релизах МИД самолет. Причем в это число не входят 12 наемников ЧВК, чьим жизням, очевидно, сегодня грозит опасность. По состоянию на четверг известно, что они содержатся в качестве заложников на охранявшейся ими базе, но переговоры об эвакуации ведутся. Причем ведет их, судя по всему, не украинская дипломатия. Так, самолет за ними если и прилетит, то из Таджикистана.

Также перед официальным Киевом встал неудобный вопрос: что делали в Афганистане вооруженные украинцы, не имеющие отношения к миссиям ООН. "Ситуация довольно странная, так как было известно, что вообще их всех вывезти должны были еще в мае.

В плену у талибов оказались 12 украинских наемников, охранявших военную базу и тюрьму в пригороде Кабула

Уже тогда была информация о том, что правящий режим американцы скоро сольют. Они были оставлены для охраны базы от грабежей и утилизации военной техники. Им обещали, что за ними придет транспорт и их вывезут через сутки. Но американским военным наши наемники вообще "пофиг", им безразлично, что будет с какими-то украинцами", - рассказал украинскому изданию "Страна" сотрудник одной из украинских ЧВК, существующих вне юридического поля как "консалтинговые фирмы в сфере безопасности".

По его словам, наемники не смогли покинуть страну из-за стремительного наступления талибов и сопутствующего хаоса. Причем кроме этих 12 человек в Афганистане остались и другие украинцы, исполнявшие столь специфические функции, что за них не брались даже американские ЧВК. За это обычный украинский наемник получал в месяц от 5 до 15 тысяч долларов, что гораздо ниже расценок за такую работу у иностранных ЧВК.

Взгляд из Кабула

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ") в первые дни своей риторикой пыталось успокоить мировое сообщество. Но параллельно наводит порядок в стране привычными для себя средствами. С одной стороны, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения, в ближайшее время талибы расскажут о своей системе госуправления. В частности, они обещают предложить должности в новом кабинете некоторым членам прежних администраций Афганистана. Представительство во власти обещают всем этническим группам и меньшинствам.

С другой стороны, в некоторых городах страны продолжаются выступления против талибов. В четверг, по данным Рейтер, талибы устроили стрельбу на митинге в Асадабаде, из-за чего образовалась давка. В результате несколько человек погибли. В тот же день талибы обстреляли в Джелалабаде демонстрацию с красно-черно-зелеными флагами Афганистана ("Талибан" запретил этот флаг, заменив его на свое белое полотнище с шахадой). Четыре человека погибли, еще трое были арестованы талибами. В городе Хост был введен комендантский час "чтобы предотвратить беспорядки, которые могут привести к грабежам".

В самом Кабуле талибы, похоже, решили наконец разобраться с обстановкой вокруг аэропорта, где по-прежнему находится множество афганцев, желающих любым способом покинуть страну. Аэропорт, остающийся последней неподконтрольной талибам "дверью" из Афганистана, охраняют американцы и их союзники. В последние дни вокруг него толпились афганцы, которые пытаются улететь из страны. За последние дни там в общей сложности погибли 12 человек в результате стрельбы, давки и попыток улететь, уцепившись за шасси самолета. Одним из погибших при закрытии шасси взлетевшим военным транспортником ВВС США С-17 оказался игрок молодежной футбольной сборной Афганистана Заки Анвари - части его тела были обнаружены в отсеке шасси.

Представители "Талибан" заявили, что все, у кого нет документов на вылет, должны немедленно покинуть аэропорт. Между тем телеграм-канал "Талибана" сообщает, что "покидая Афганистан, американцы случайно бросили биометрическое оборудование, с помощью которого талибы могут узнать, кто из афганцев сотрудничал с США".

Подготовил Константин Волков