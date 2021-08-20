Умер актер и режиссер Ли Син

Старейший тайваньский актер и режиссер, один из "отцов" тайваньского кино Ли Син умер 19 августа в Тайбэе в возрасте 91 года. Об этом сообщает CAN. Причиной смерти патриарха, посвятившего кинематографу более 70 лет, стала сердечная недостаточность.

2015's Chinese Film Festival pays tribute to director Lee Hsing, the 'Father of Taiwan Cinema' http://t.co/OMcAiyrHnk pic.twitter.com/8g1OpPOqzd — National Museum of Singapore (@natmuseum_sg) April 25, 2015

Ли Син родился 20 мая 1930 года в Шанхае. В 18 лет из-за гражданской войны эмигрировал на Тайвань. Учась в колледже, играл в студенческом театре, работал журналистом в газете своего отца. Как актер дебютировал в 1949-м. Как режиссер - десятью годами позже.

Снял несколько десятков драм и мелодрам. В том числе - "Самсара", "История городка", "Тихая жена", "Доброе утро, Тайбэй".

Лента Сина "Прекрасный утенок" стала эталоном жанра "здоровый реализм", зародившегося в середине 60-х в пику более раннему "мрачному реализму", мягко и пасторально восхваляя радость простого труда и ненавязчиво продавливая ценности конфуцианства. Картина взяла массу призов.

I think I need to see Lee Hsing's BEAUTIFUL DUCKLING (1965), these images look awesome pic.twitter.com/mjav7kDry3 — //micha 💥schneeland (@schneelandblog) August 17, 2017

Также Син явился постановщиком чрезвычайно суровой и надрывной драмы "Осенняя казнь" (1972), входящей в список ста важнейших картин за всю историю китайского кино.