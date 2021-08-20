Новости

Трейлер: Netflix выпустит еще один мультсериал про Хи-Мена 17:08
Вышел трейлер эротического триллера "Вуайеристы" 16:56
Вышел трейлер четвертого сезона вестерна "Йеллоустоун" 16:46
Золотой Петушок - нейросеть: в новом сериале "актуализируют" Пушкина 16:30
Вышел трейлер саундтрека Джона Карпентера к новому "Хэллоуину" 16:15

Умер актер и режиссер Ли Син

Новости
    20.08.2021, 16:39
Текст:   Олег Усков

Старейший тайваньский актер и режиссер, один из "отцов" тайваньского кино Ли Син умер 19 августа в Тайбэе в возрасте 91 года. Об этом сообщает CAN. Причиной смерти патриарха, посвятившего кинематографу более 70 лет, стала сердечная недостаточность.

Ли Син родился 20 мая 1930 года в Шанхае. В 18 лет из-за гражданской войны эмигрировал на Тайвань. Учась в колледже, играл в студенческом театре, работал журналистом в газете своего отца. Как актер дебютировал в 1949-м. Как режиссер - десятью годами позже.

Снял несколько десятков драм и мелодрам. В том числе - "Самсара", "История городка", "Тихая жена", "Доброе утро, Тайбэй".

Лента Сина "Прекрасный утенок" стала эталоном жанра "здоровый реализм", зародившегося в середине 60-х в пику более раннему "мрачному реализму", мягко и пасторально восхваляя радость простого труда и ненавязчиво продавливая ценности конфуцианства. Картина взяла массу призов.

Также Син явился постановщиком чрезвычайно суровой и надрывной драмы "Осенняя казнь" (1972), входящей в список ста важнейших картин за всю историю китайского кино.

Новости

Клип: актриса Ирина Горбачева стала певицей 15:43
Второй сезон "Ведьмака" может оказаться последним 15:30
Актер из культового ситкома "Идеал" Шон Лок умер от рака 15:25
Железного человека заменит темнокожая супергероиня 15:16
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер российский актер и режиссер Сиин-оол Оюн 14:25
Умер актер Степан Емельянов 13:42
От COVID умер актер из "Убить Билла" Тарантино Сонни Тиба 19.08.2021
⧣ Китай
Фото: kinopoisk.ru
В Сеть выложили сцену из фильма Marvel "Шан-Чи и Легенда десяти колец" 18.08.2021
Disney отказался от ранней онлайн-премьеры "Шан-Чи" 13.08.2021
Актриса Юй Юэсянь погибла на съемках во Внутренней Монголии 10.08.2021
⧣ азиатское кино
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Появился трейлер зомби-хоррора "Грусть" 18.08.2021
Трейлер: в новом сериале по "Звездным войнам" джедаев сделали самураями 17.08.2021
От COVID умерла актриса Дурдана Батт 13.08.2021