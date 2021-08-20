В 2023 году все военкоматы России будут иметь современные технические средства

Через два года Генштаб планирует завершить техническое переоснащение всех военкоматов России. Такая новость прозвучала в пятницу, 20 августа, на селекторном совещании в Минобороны РФ, которое глава ведомства Сергей Шойгу полностью посвятил модернизации военных комиссариатов.

В Минобороны уже определили комплекс мер, направленных на совершенствование их деятельности, включая внедрение в работу комиссариатов современных IT-технологий. "По нашим расчетам, реализация намеченных планов позволит обеспечить комфортное обслуживание более чем 40 процентам населения страны", - сообщил Шойгу. Он подчеркнул, что в условиях пандемии особенно важно дать людям возможность получать услуги в электронном виде.

На совещании министр предложил подумать, как эффективнее использованию массивы данных военкоматов и информационных ресурсов республик, краев и областей России для подготовки граждан к военной службе и их призыву, воинскому учету населения, работе с мобилизационным резервом, ветеранами и пенсионерами. Как повысить оперативность и качество работы военных комиссариатов в целом.

"Для реализации такого масштабного проекта предлагаю консолидировать усилия министерства обороны и субъектов Федерации и в течение ближайших двух месяцев заключить соответствующие соглашения", - предложил Шойгу. Он напомнил, что подобные договоренности Минобороны письменно оформило уже с более чем десятью регионами РФ.

"Как показало обсуждение, основные усилия необходимо сосредоточить на внедрении в повседневную деятельность военкоматов современных цифровых технологий", - продолжил министр обороны. По его словам, это должно повысить качество выполнения стоящих перед комиссариатами задач. "Такая работа уже ведется в Московской области", - сообщил Шойгу.

Напомним, что все началось пару месяцев назад с внезапного прихода министра обороны в Черемушкинский военкомат Москвы. Пройдя по кабинетам и пообщавшись с сотрудниками, Шойгу остался недоволен техническим оснащением комиссариата. "У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что, как партизаны, письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?" - возмутился министр.

Уже через несколько дней во время рабочей поездки в Тверскую область Шойгу на встрече с губернатором региона Игорем Руденей объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям комиссариатов и призывных пунктов во всех регионах страны. "Военкоматы в армии - это как гардеробы в театрах. Предлагаю дать старт большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов. Чтобы они были современными, чтоб туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", - заявил тогда министр. Он обозначил и сроки выполнения этой работы. "Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку такого проекта?" - обратился Шойгу к губернатору Тверской области.