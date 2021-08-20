В Брестской области началось формирование батальона к учению "Запад-2021"

В Брестской области началось формирование отдельного стрелкового батальона территориальных войск в рамках подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", уточнили 20 августа в военном ведомстве РБ.

С военнообязанными будут проведены занятия по обращению с вооружением региональных войск, выполнению инженерных мероприятий, оказанию медицинской помощи и порядку выполнения задач территориальной обороны.

Совместно с соединениями и воинскими частями Вооруженных Сил Беларуси военнообязанным предстоит во время учений отрабатывать задачи по противодействию незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам, выполнению боевых задач с соединениями и воинскими частями сухопутных войск, подготовке и ведению обороны населенного пункта.

Как подтвердил на прошлой неделе государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, предстоящие маневры носят сугубо оборонительный характер. В их основу, пояснил он, "положен сценарий возникновения на территории условного государства конфликта, связанного с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, финансированных из-за рубежа".

Во время учений, которые пройдут с 10 по 16 сентября, на территории РБ будет участвовать около 13 тысяч человек, до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, 110 единиц артиллерии, более 30 самолетов и вертолетов. Кроме того, около 400 белорусских солдат и офицеров и более 30 единиц боевой техники примут участие в маневрах на российском полигоне Мулино.

Говоря о том, какие военные части из Союзного государства будут участвовать в учении, он сообщил, что поскольку в состав региональной группировки войск входят соединения и воинские части 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, то они и составят основу воинского контингента.

Проведение очередных совместных учений, резюмировал госсекретарь Совета безопасности, подтверждает курс Беларуси на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Россией.