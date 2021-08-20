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20.08.2021 09:40
Рубрика: В мире

В Финляндии разрешат проигрывать в автоматах не более 500 евро в день

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В игровых автоматах Финляндии ограничат максимальный проигрыш. Игрокам будет разрешено потерять до 500 евро в день и до 2000 евро в месяц. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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Государственный монополист игровых автоматов Veikkaus с сентября устанавливает на всех своих автоматах обязательную функцию, которая ограничит максимальный проигрыш. Кроме того, все клиенты получат возможность установить себе свою персональную границу проигрыша, но она не сможет превышать 500 евро в день или 2000 евро в месяц.

Напомним, что с января этого года в Финляндии вступил в силу закон, согласно которому играть и делать ставки могут только зарегистрированные игроки. Поэтому вводить ограничения на максимальный проигрыш - это дело техники. Кроме того, правило о максимальном проигрыше будет действовать не только на игровых автоматах, но и на игровых площадках в интернете.

Данное ограничение, как отмечают компании, направлено для сокращения негативных последствий лудомании.

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