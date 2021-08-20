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20.08.2021 23:11
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили новые санкции США против "Северного потока-2"

Новые санкции, которые ввели Соединенные Штаты против участников проекта "Северного потока-2", можно объяснить попыткой Вашингтона оправдаться перед Киевом. Они не повлияют на строительство газопровода в Европу, уверен член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Адальби Шхагошев.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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"Большие переговоры, самые значимые, от которых зависела судьба "Северного потока-2", уже проведены и там поставлены серьезные точки. Байден с Путиным - Меркель с Байденом - Путин с Меркель. Все, что сейчас мы наблюдаем, можно назвать "не победа, а участие", - отметил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, подобные шаги США показательны только для партнеров Вашингтона. Таким образом американские власти продемонстрируют Киеву, что "мы сделали все, что можно, стараемся еще вводить какие-то санкции", хотя уже понятно, что "практически ничего у них не получилось".

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон вводит новые санкции против двух граждан РФ и одного российского судна, которые связаны со строительством трубопровода "Северный поток-2".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Санкции и антисанкции Газопровод "Северный поток-2"

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