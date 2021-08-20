В Минске обсудили расширение гуманитарных связей в Союзном государстве

Расширение культурно-гуманитарных связей на пространстве Союзного государства стали темой двустороннего диалога на встрече в белорусской столице государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и министра культуры РБ Анатолия Маркевича.

Комментируя итоги состоявшейся 20 августа встречи, в Постоянном комитете СГ БЕЛТА сообщили, что стороны "обсуждали инициативы, посвященные сохранению общей исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и противодействию попыткам фальсификации истории". Отдельное внимание было уделено сотрудничеству между музеями Беларуси и России и реализации совместных выставочных проектов, уточнили в ПК.

На встрече был затронут вопрос и о создании в рамках историко-просветительского проекта "Поезд Победы" новой экспозиции, посвященной партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. Кстати, этот уникальный музейный состав из девяти вагонов исколесил этим летом за двадцать дней восемь белорусских городов. За это время экспозицию посетили более 25 тысяч человек.

Мезенцев и Маркевич обсудили и вопросы "дальнейшей реставрации, реконструкции, музеефикации сооружений цитадели над Бугом в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" за счет средств бюджета Союзного государства", - добавили в Постоянном комитете.