В НАТО остановили всю помощь правительству Афганистана

НАТО "в нынешних обстоятельствах" заморозил всю помощь, которая ранее предоставлялась правительству Афганистана. Об этом говорится в заявлении по итогам внеплановой видеоконференции глав МИД стран-членов альянса.

"Любое будущее афганское правительство должно придерживаться международных обязательств Афганистана; защищать права человека всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств; поддерживать верховенство права; обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ; и гарантировать, что Афганистан никогда больше не будет служить прибежищем для террористов", - говорится в заявлении.

Напомним, 15 августа "Талибан" (движение запрещено в РФ) установил полный контроль над Кабулом и сейчас ведет переговоры с политиками о будущем устройстве страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, и вице-президент Амрулла Салех заявил, что в отсутствие лидера государства по конституции он становится исполняющим его обязанностей. Салех призвал к вооруженному сопротивлению талибам.