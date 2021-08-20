В Пентагоне заявили о переброске 7 тысяч человек из Кабула за пять дней

За последние пять дней США перебросили из Кабула грузовыми самолетами около семи тысяч человек. Об этом заявили в Пентагоне, пояснив, что американские военные стремятся эвакуировать как можно больше людей менее чем за две недели до окончания вывода войск из Афганистана.

Всего с конца июля США эвакуировали из Афганистана около 12 тысяч человек, в число которых входят американские граждане, сотрудники посольства США, граждане стран НАТО, афганцы, входящие в группу риска, а также граждане Афганистана, которые имеют право на получение специальных иммиграционных виз.

Генерал-майор армии США Уильям Тейлор пояснил, что, хотя американские военные могут перебрасывать по воздуху примерно от 5000 до 9000 человек в день из Кабула, эта цифра зависит от того, "кто находится на аэродроме, готов покинуть зону ожидания и получить место в самолете". По словам Тейлора, за последние 24 часа на самолетах C-17 было эвакуировано более 2000 человек.

Как уточнил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, около 300 пассажиров были американцами. Кирби заявил журналистам в четверг, что не знает, сколько граждан США осталось в Афганистане. В настоящее время в аэропорту находится 6000 человек, которые имеют необходимые документы для эвакуации и ожидают посадки в самолет, сообщил репортерам официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин дал понять, что Пентагон не имеет возможности безопасно сопровождать американцев в аэропорт для эвакуации. "В настоящее время у меня нет возможности расширить операции в Кабуле", - сказал Остин, отвечая на вопрос о тех американцах, которые не могут добраться до ворот международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле, потому что они находятся за блокпостами боевиков. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты полагаются исключительно на соглашение с "Талибаном" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), чтобы гарантировать безопасный проход американцев.

В четверг Кирби сообщил репортерам, что американские войска открыли еще один безопасный вход в аэропорт, чтобы облегчить допуск гражданам для эвакуации. Около 5200 военнослужащих охраняют воздушную гавань Кабула и помогают в посадке на самолеты.

Между тем

На следующей неделе в конгрессе пройдет брифинг разведки о том, что привело к провальной ситуации в Афганистане, сообщил NBC News официальный представитель комитета по разведке палаты представителей. Брифинг, в котором примут участие руководители нескольких спецслужб США, будет направлен на то, чтобы объяснить, как страна оказалась под полным контролем талибов. Закрытое мероприятие также даст законодателям возможность узнать о разворачивающейся ситуации с безопасностью в Афганистане, пролить свет на переговоры Вашингтона с "Талибаном" и предоставить обновленную информацию об усилиях по эвакуации.