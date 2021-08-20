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20.08.2021 16:02
Рубрика: Экономика

В ПФР напомнили, что маткапитал можно отозвать с пенсионных накоплений

Текст: Ольга Игнатова
Женщины, ранее направившие материнский капитал на формирование своей накопительной пенсии, теперь могут передумать и отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов. Об изменившихся правилах использования маткапитала напомнили эксперты отделения Пенсионного фонда России по Чеченской Республике.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

По информации Пенсионного фонда России, чаще всего россияне вкладывают маткапитал в приобретение недвижимости. Но часть женщин решают направить средства маткапитала на накопительную пенсию. Ранее нельзя было передумать и забрать деньги из негосударственных пенсионных фондов. В апреле в законодательство были внесены изменения.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как пояснила начальник отдела установления материнского (семейного) капитала и иных мер социальной поддержки ОПФР по Чеченской Республике Сабина Шамурзаева, теперь в течение шести месяцев со дня возврата средств в Пенсионный фонд мамам нужно решить, на что их использовать, и написать соответствующее заявление.

Если в течение полугода женщина так и не решила, куда вложить деньги, можно еще подумать. Но при этом необходимо написать заявление в Пенсионный фонд о продлении срока на раздумье (еще на полгода). Важно помнить, что такая возможность дается только один раз. "Если мама так и не примет решение и не напишет заявление в ПФР, то в течение трех месяцев причитающиеся ей средства по умолчанию пойдут на накопительную пенсию", - уточнила Сабина Шамурзаева.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал Вопросы о пенсии

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