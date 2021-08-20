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20.08.2021 04:09
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о питании для восстановления после COVID-19

Для восстановления организма после коронавирусной инфекции очень важно правильно питаться. Об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, подчеркнув, что полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации.

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По ее словам, необходимо, чтобы в рационе было достаточное количество необработанных или цельнозерновых продуктов: овсянка, гречка, рис, перловка, булгур, которые богаты витаминами группы В и содержат значительное количество пищевых волокон. Бобовые, особенно нут, фасоль и чечевица, это отличный источник легко усваиваемого растительного белка, витаминов группы B, а также меди и цинка, пишет РИА Новости.

Очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени, чтобы обеспечить необходимое количество витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов и клетчатки. Одна порция - это 80-100 граммов чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт.

"Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега-3", - отметила Проворотова. Нужно также употреблять различные растительные масла и орехи, кисломолочные продукты умеренной жирности. Творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без добавленного сахара - обеспечивают полноценным белком, являются источниками легкоусвояемого кальция и фосфора, витаминов А и витаминов группы B.

А вот от переработанных мясных продуктов, таких как сосиски, колбасы, копчености лучше отказаться. Икра - красная или черная - не обладает какими-то особенными целительными свойствами в плане реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, рассказала врач. В икре содержатся легкоусваиваемые белки, жиры, омега-3 кислота, но при этом много поваренной соли, поэтому икру лучше употреблять в умеренных количествах.

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