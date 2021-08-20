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20.08.2021 06:03
Рубрика: В мире

В США резко возросло количество госпитализаций COVID-19 лиц до 50 лет

Текст: Максим Макарычев
Фото: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В США, согласно последним правительственным данным, количество госпитализаций людей в возрасте до 50 лет с COVID-19 в настоящее время находится на самом высоком уровне с начала пандемии коронавируса. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), наибольший рост госпитализаций наблюдается среди американцев в возрасте от 18 до 30 лет. Предыдущий пик числа пациентов с коронавирусом в возрасте до 50 лет, нуждающихся в госпитализации, пришелся на январь этого года.

Фото: RAIGO PAJULA / AFP
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Отмечается, что подавляющее большинство госпитализированных американцев не привиты от коронавируса, и количество вакцинированных людей снижается с возрастом - самые молодые американцы, как правило, наименее вакцинированы. Детям до 12 лет еще не делают прививки.

В CDC отметили, что госпитализации могут достичь нового уровня для всех возрастов в течение месяца, если не остановить последний заражений, вызванный "дельта"-штаммом. Чуть более половины американцев полностью вакцинированы, и, по крайней мере, 70 процентов на данный момент сделали одну прививку, уточняет Guardian. "Это остается пандемией непривитых", - сказал координатор ответных мер на пандемию Белого дома Джефф Зиентс.

Всплеск распространения "дельта"-варианта в сочетании с низким уровнем вакцинации поставил больницы на грань во многих штатах и вылился в отчаянную борьбу за поиск кроватей для пациентов. Стало известно, что многие переполненные больницы, в которых нет койко-мест, отправляют тяжело больных COVID-19 на самолеты, вертолеты и машины скорой помощи за сотни миль в отдаленные штаты для лечения.

На прошлой неделе в больницах США находилось более 75 тысяч пациентов с коронавирусом. Это значительно больше, чем несколько недель назад. Штаты Флорида, Арканзас, Орегон, Гавайи, Луизиана и Миссисипи установили пандемические рекорды по госпитализации инфицированных коронавирусом за последние недели.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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