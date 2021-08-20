В учениях "Запад-2021" задействуют до 200 тысяч человек

Совместные стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут с 10 по 16 сентября, носят сугубо оборонительный характер и направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил РФ, Республики Беларусь, союзников и дружественных государств. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Евгений Ильин.

По его словам, замысел учения не предполагает конкретизации противника. "Противник условный. Отработка вопросов ведения военных действий против каких-либо конкретных государств не предусмотрено", - уточнил генерал.

Он отметил, что на учениях создадут условную военно-политическую обстановка. Некое государство "Полярная республика" выступит в роли агрессора. "Предполагается, что, обладая развитыми вооруженными силами, противник предпринимает попытки силового давления на "Центральную федерацию". Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт", - рассказал Ильин. - Согласно сценарию учения, в этой обстановке обучаемые органы управления, войска и силы выполнят учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, ведения разведывательно-поисковых, оборонительных и наступательных действий по локализации вооруженного конфликта и разгрому противника".

Для розыгрыша различных эпизодов учений его руководители задействуют шесть полигонов на территории Западного военного округа России: Мулино, Кирилловский, Струги Красные, Погоново, Хмелевка и Правдинский. Еще три полигона - Добровольский, Дорогобуж и Вольский - будет использовать военная авиация. Практические действия морских сил общего назначения организуют в южной части Балтийского моря и Финского залива.

Для отработки задач на территории Беларуси военные задействуют общевойсковые полигоны Обуз-Лесновский и Брестский, а также авиационные полигоны Домановский и Ружанский.

"Всего в учении на территории Российской Федерации и Республики Беларусь будет участвовать до 200 тыс. человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей", - сообщил Ильин. Он особо подчеркнул, что максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превысит 6400 военнослужащих.

По географии, видам и родам войск раскладка такая: в учениях задействуют штабы и командования, войска Западного военного округа, часть органов военного управления войск Центрального военного округа, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации, а также соединения Балтийского флота.

Ильин также сказал, что для участия во втором этапе учений, где будут отрабатываться вопросы управления войсками и силами при восстановлении территориальной целостности государства, в том числе с участием подразделений дружественных государств, в Россию пригласили и воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Индии, Киргизии, Монголии, Сербии и Шри-Ланки. "Вооруженные силы Китая, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана будут представлены военными наблюдателями", - сообщил генерал.

Он добавил, что на активную фазу учений на полигон Мулино собираются также пригласить представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в РФ в качестве наблюдателей.