Выявленный в Перу штамм коронавируса "лямбда" зафиксирован в Австрии

Первый случай заражения штаммом коронавируса "лямбда", который был впервые выявлен в Перу, зафиксировали в Австрии. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на местные власти.

"Лямбду" выявили у гражданина Перу, который приехал в Австрию навестить знакомых. Примечательно, что мужчина уже выздоровел, и новых случаев заражения пока выявлено не было.

Напомним, штамм коронавируса "лямбда" впервые обнаружили в Перу в 2020 году. По данным ВОЗ, он распространился в более чем в 30 странах - преимущественно в Южной и Северной Америке.