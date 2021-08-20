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20.08.2021 14:56
Рубрика: В мире

Выявленный в Перу штамм коронавируса "лямбда" зафиксирован в Австрии

Текст: Диана Ковалева

Первый случай заражения штаммом коронавируса "лямбда", который был впервые выявлен в Перу, зафиксировали в Австрии. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на местные власти.

Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
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"Лямбду" выявили у гражданина Перу, который приехал в Австрию навестить знакомых. Примечательно, что мужчина уже выздоровел, и новых случаев заражения пока выявлено не было.

Напомним, штамм коронавируса "лямбда" впервые обнаружили в Перу в 2020 году. По данным ВОЗ, он распространился в более чем в 30 странах - преимущественно в Южной и Северной Америке.

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