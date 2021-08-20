Вышел трейлер комедии с Гошей Куценко и Юлией Пересильд "Молоко"

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован трейлер - местами действительно крайне забавный - комедийной мелодрамы Карена Оганесяна ("Игра на выживание", "Я остаюсь") "Молоко".

В ролях - часть цвета российской поп-культуры: Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Елена Валюшкина и Евгений Гришковец.

Синопсис. Жителей Кировска (Мурманская область) давно не удивить красотой северного сияния, но однажды именно благодаря ему простая девушка Зоя получает фантастический дар - магическую силу, способную менять судьбы людей.

Что именно за сила - в ролике. С легкими элементами комичного маньяческого неприличия от маммолога-эксгибициониста.

Сценарий написала Екатерина Мавроматис ("Пальма").

В кино - с 23 сентября.