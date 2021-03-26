Что в кино: "Годзилла против Конга", подростковая фантастика, Миядзаки

Обзор новинок широкого проката: разборки гигантских чудовищ, амбициозная фантастика про мысли вслух, Миядзаки-младший в 3D, немецкая сновиденческая чехарда, засахаренный ромком, Джина Карано и волки, шедевр Марлена Хуциева.

"Годзилла против Конга"

Фото: kinopoisk.ru

Огромный извергающий разрушительные лучи звероящер выясняет отношения с огромной гориллой. Что они там не поделили, не имеет, в сущности, никакого значения, хотя это вроде бы и кое-как объясняется. Главное - как они эпично друг дружку дубасят мордами об небоскрёбы. А потом в их потасовку вмешивается третий участник, и эпичность возрастает десятикратно. Смотреть это, конечно, нужно только на большом экране, чем больше экран, тем лучше. В идеале - в формате IMAX. Для того он и придуман. Ах да, также в фильме есть зачем-то сюжет, про возню и надоедливую болтовню неинтересных людишек, из-за чего первый час хронометража высидеть довольно затруднительно. Но награда за терпение, поверьте, того стоит. (Рецензия)

"Поступь хаоса"

Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм Дага Лаймана основан на книжной серии Патрика Несса - того, который "Голос монстра" ещё придумал. Производство ленты затянулось на долгие годы, сценаристы менялись, и это сразу бросается в глаза - настолько повествование скомканное и несуразное, небрежными штрихами обрисовывающее более чем причудливый мир.

Юный Тодд (Том Холланд) живёт в колонии на другой планете, где мужчины не могут скрывать своих мыслей: все они моментально становятся всеобщим достоянием, превращаясь в аудиовизуальную трансляцию, мутным облаком обволакивающую голову думающего. А женщин на планете не осталось - говорят, их на корню извели недружелюбные аборигены, которых гости с Земли почему-то называют пришельцами. Тодд, разумеется, "не такой как все" - он своё облачко контролирует лучше остальных (в основном - при помощи нехитрой мантры-глушилки) и пользуется уважением старших. Но мысли бедолаги, выросшего в обществе без женщин, нещадно путаются, когда на планете обнаруживается девушка Виола (Дейзи Ридли), уцелевшая после крушения корабля-разведчика.

На неё тут же начинается охота под предводительством мэра (Мадс Миккельсен), эдакого злодея из вестерна, конченого мракобеса. А Тодд принимается новую подругу спасать, одновременно тщась скрыть постыдные инстинкты и по пути узнавая кое-что нехорошее о своей патриархальной мини-цивилизации (что от него каким-то образом умудрялись утаивать). Пубертатные страдания, маловразумительные мотивы поступков, коряво выстроенный мир - все признаки конъюнктурной подростковой фантастики. И даже среди жанровых сородичей "Поступь хаоса" отнюдь не блещет. Зато повесточку своими топорными аллюзиями отрабатывает ударно.

"Ая и ведьма"

Фото: kinopoisk.ru

Новый мультфильм студии Ghibli уже успел вызвать холивар в лагере её поклонников, многие из которых не приняли обращение к трёхмерной анимации. На рейтингах картины, основанной на книге Диана Уинн Джонс и снятой Горо Миядзаки, это сказалось очень заметно. Между тем это забавная и классно нарисованная (да, 3D, и что с того?) сказка о хулиганистой потомственной ведьме, выросшей в приюте и волею случая оказавшейся в родной колдунской среде, где таится множество тайн, в том числе - фамильных. Девочка-ведьма, красочная магия, говорящий котик - всё для фанатов "Ведьминой службы доставки". У мультика лишь одна проблема, но большая: он, по сути, показывает только завязку и больше похож на первый эпизод долгоиграющего сериала, чем на полнометражное кино.

"Дочь волка"

Фото: kinopoisk.ru

У боевой женщины украли сына-подростка негодяи под предводительством некоего Отца. Чтобы сына вернуть, боевая женщина бегает за негодяями по зимнему лесу и их убивает. В чём ей почему-то спорадически помогают дикие волки. В главной роли - изгнанная могучей корпорацией Disney в тартар забытья и вот таких вот, как этот, фильмов Джина Карано. Злодея играет оскароносный Ричард Дрейфусс. Простецкий как валенок, безыскусно исполненный боевичок категории не последней, но около того. Единственное, чем он способен привлечь, это возможностью поглядеть, как Джина Карано с Ричардом Дрейфуссом дерётся.

"Любовь, свадьбы и прочие катастрофы"

Фото: kinopoisk.ru

Беспомощный ромком от обладателя "Золотой малины" Денниса Дугана, в котором раздражают буквально все персонажи - а их тут немало. В самом центре внимания - организаторы свадебных торжеств Джесси (Мэгги Грэйс) и Лоуренс (Джереми Айронс), которых нанял кандидат в мэры. Они очень по-разному подходят к своей работе и поэтому регулярно грызутся. А с личной жизнью у обоих всё так себе - и это такой как бы ироничный парадокс. Джесси стала интернет-мемом, случайно испортив чужую свадьбу, а Лоуренс встречается со слепой женщиной-фотографом (если вы смеялись над немым рэпером в отечественной "Хандре", не забудьте посмеяться и на этот раз). Ещё есть брат мэра, ищущий любовь в соответствующем телешоу, где его сводят с русской дамочкой, из-за которой он оказывается в немилости у мафии (здесь экран, понятно, обмазывают несвежей клюквой). Соперничающая с ними в передаче пара - долговязая девица и карлик (это если вам незрячей фотолюбительницы было мало). И ещё экскурсовод, влюбившийся в клиентку и пытающийся найти её по всему городу. Всех их за уши дотащат до единого финала. Если у вас самих будут силы до него дотянуть.

"Гипосомния"

Фото: kinopoisk.ru

Режиссёрский дебют некогда очень популярного немецкого актёра Морица Бляйбтроя (вы должны его помнить по "Достучаться до небес", "Беги, Лола, беги", "Эксперименту"). Сам он здесь исполняет одну из ведущих ролей - охранника супермаркета, страдающего вот этой вот самой гипосомнией, особым расстройством сна. Ему постоянно снится подозрительного вида парень, замешанный в криминальных делах. И штука в том, что этот парень существует наяву. Более того - крутит шашни с его женой. А парню, в свою очередь, снится охранник супермаркета, с чьей женой он крутит шашни. В общем, у нас здесь очередная вариация на тему бабочки, которой снится, что она китайский философ, которому снится, что он бабочка. При этом "бабочка" и "философ" функционируют отдельно в одной реальности. Как-то, наверное, так. Впрочем, может, и не так. Сильно путаная манера подачи истории позволяет трактовать её как угодно, и в данном случае это не достоинство, а наоборот. Бляйбтрою явно не хватает умения, чтобы увлечь своей игрой с реальностью и сновидениями, отчего его фильм только сбивает с толку и утомляет.

"Июльский дождь"

Фото: kinopoisk.ru

Отреставрированная версия культового фильма Марлена Хуциева о поколении советских шестидесятников, условного продолжения дилогии, начатой "Заставой Ильича" (она же "Мне двадцать лет"). Практически бессюжетное кино, сосредоточенное на том, чтобы ухватить и передать дух времени - самого разгара хрущёвской оттепели. Срез по-своему насыщенной жизни интеллигентной молодёжи, рефлексирующей и любознательной. Помимо замечательных ролей Александра Белявского и Евгении Ураловой здесь можно увидеть Юрия Визбора, Александра Митту и Зиновия Гердта. Ко всему прочему фильм с годами обрёл дополнительную ценность: позволяет вдоволь поразглядывать виды Москвы середины 60-х, угадывая зачастую до неузнаваемости изменившиеся улицы.

"Пальма"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжается прокат неожиданно симпатичной картины Александра Домогарова-младшего, до этого снявшего несуразный хоррор "Пиковая дама: Зазеркалье". По-хорошему сентиментальная драма про собачку, ждущую своего сволочного хозяина (Ян Цапник), бросившего её прямо на взлётной полосе, потому что на неё не нашлось нужной бумажки. К несчастному животному привязывается такой же несчастный маленький мальчик, сын пилота, с трудом выстраивающий отношения с отцом (Виктор Добронравов). История, основанная на реальных событиях (об этом в 1988 году уже выходил фильм Владимира Хмельницкого "На привязи у взлетной полосы"), случившихся в СССР в семидесятых, простыми, но действенными приёмами выжимает из зрителя нужные эмоции и равнодушным способна оставить только чёрствый заплесневелый сухарь. Ну и ещё, наверное, тех, кто стремится в трогательном рассказе о дружбе мальчика с собакой непременно обнаружить какой-то актуальный политический подтекст.

Также на экранах: сборник детской анимации "МУЛЬТ в кино 124. Весенние смешинки".