Тизер: Том Холланд и Дейзи Ридли в экранизации романа "Поступь хаоса"

В Сети стал доступен тизер экранизации книги Патрика Несса "Поступь хаоса", снятый со странным соотношением сторон.

Из видео ничего особо не понятно, но синопсис гласит, что в будущем на колонизированной планете люди не могут хранить друг от друга секреты, потому что научились слышать мысли друг друга. Пока не обнаруживается, что есть место абсолютной тишины и люди, которые могут ее создавать.

Главные роли исполнили Том "Человек-паук" Холланд и Дейзи Ридли, известная в основном по роли Рэй в новейшей трилогии "Звездных войн".

К юному дуэту диснеевских выходцев присоединится Мадс Миккельсен, тоже, кстати, успевший поучаствовать в обоих киновселенных.

В режиссёрском кресле Даг Лайман - постановщик великолепной фантастической ленты "Грань будущего", что внушает определенный оптимизм.

Премьера, как это сейчас принято, запланирована "когда-нибудь в 2021", полноценный трейлер обещают показать в скором времени.