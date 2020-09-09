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Дейзи Ридли: В Disney не знали, что делать с происхождением Рэй

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    09.09.2020, 16:42
Текст:   Богдан Бобров

Английская актриса Дейзи Ридли, которая последние пять лет стойко ассоциируется у массового зрителя с Рэй из вселенной "Звездных войн", дала небольшое интервью в рамках шоу Джимми Киммела.

Фото: kinopoisk.ru
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В ходе беседы Джош Гад (голос снеговика Олафа в дилогии "Холодное сердце") спросил у исполнительницы главной роли новой трилогии, знала ли она о происхождении Рэй с самого начала.

Ответ на этот вопрос не был положительным - Ридли подтвердила, что в Disney изначально не было плана на все три картины. В "Пробуждении силы" они пытались вплести в повествование несколько намеков на родство с Оби-Ваном Кеноби, а в "Последних джедаях" вдруг сделали ее "никем" - и эта версия длительное время считалась основной.

Четкое представление о том, кто был родителями новой героини Далекой-далекой галактики, отсутствовало вплоть до начала съемок ленты "Скайуокер. Восход".

Джей Джей Абрамс, по словам Дейзи, просто сказал ей, что теперь она будет внучкой Палпатина, и это было радостное известие, но через некоторое время он уже и сам сомневался, что это хорошая идея.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Джош Гад не удержался и в шутку предположил, что с подобным подходом к написанию сценария, могли бы быть варианты, при которых даже Олаф стал бы отцом Рэй, что очень насмешило Ридли.

Прозвучал также еще один интересный вопрос: "Если Палпатин был дедушкой, то кто была бабушкой Рэй?", на который актриса не смогла ответить.

В конце разговора Джош Гад спросил, готова ли Ридли вернуться к "Звездным войнам", если через 10 лет начнут снимать какой-нибудь новый проект, в котором потребуется участие Рэй.

На это актриса ответила следующее: "10 лет - это огромный срок, и, хоть я и люблю говорить "никогда не говори никогда", на данный момент эта история для меня закончена".

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