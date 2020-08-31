Президент Lucasfilm: "Звездным войнам" нужно больше женщин

Как сравнительно недавно вдруг выяснилось, главная проблема кинематографа сейчас - это не клинический кризис идей, а недопоставки на ведущие роли негров и сексуальных меньшинств, а также бесстыжее зажимание в индустрии женщин-режиссеров.

И если с первыми двумя пунктами списка наверстывание уже идет со значительным опережением всех мыслимых графиков, то по третьему взрывные работы все еще преступно недостаточно интенсивны. Поэтому важная 67-летняя кинопродюсер Кэтлин Кеннеди намерена процессы эскалировать. По крайней мере, на вверенной ей части рынка - на студии Lucasfilm, вотчине "Звездных войн". В полнометражном сегменте которых, на всякий случай скромно напомним, уже некоторое время всё не особо гладко.

Ну так как же можно выправить ситуацию в свете кисловато принятых последних картин вселенной SW? Господи, ну это же ясно как божий день: открыть максимально широкую дорогу в "Звездные войны" женщинам - постановщицам и сценаристкам!

Глава компании дала интервью The Wrap, в котором обрисовала будущее "Звездных войн" как на больших, так и на малых экранах. Заверяя: работ впереди - непочатый край. Ведь хронология саги охватывает 25 000 лет. То есть можно погружаться, и погружаться, и погружаться - дна практически нет. В том смысле, что на Люке Скайуокере и окрест луч светового меча клином не сошелся.

При этом босс особо прогрессивно напирает: для ее студии отныне архиважно нанимать побольше именно женщин-режиссеров. Ведь в указанном гендере - масса талантов и одаренностей, наблюдать за прогрессом которых - одно сплошное удовольствие. Полюбуйтесь, например, какая замечательная чернокожая есть постановщица Ниа ДаКоста - призвала Кеннеди.

Что примечательно, первый большой проект ДаКосты, сиквел-ребут хоррора "Кэндимен", еще даже не вышел, а она уже назначена рулить потенциальным блокбастером - сиквелом "Капитана Марвел" (даже не спрашивайте, какого черта тут вообще происходит).

Далее по теме стоит заметить, что постановщицы Брайс Даллас Ховард и Дебора Чоу действительно недурно поработали на "Мандалорце", и последняя теперь подключена и к пока безымянному сериалу про Оби-Вана Кеноби. На который фэны давно делают большие ставки.

Плюс в планах студии значится и некий загадочный сугубо женский спин-офф от мрачноватой Лесли Хэдланд, недавно отличившейся на потешном сериале Netflix "Матрешка". Здесь публику вовсю интригуют абстрактными посулами чего-то совершенно нового и неожиданного - аналитики уже головы в семи местах сломали, выстраивая гипотезы. В частности, предлагается вариант "сольника" доктора Афры - дебютировавшей в комиксах в 2015-м "Индианы Джонса от "Звездных войн". Как отмечают наблюдатели, Афра - лесбиянка, и Хэдлан - тоже открытая лесбиянка, "женатая" на актрисе Ребекке Хендерсон. Так что, мол, почему бы и не да?

Другое предложение - Рей Скайуокер. Но оно зыбковато и достаточно маловероятно, так как персонаж, по словам Кеннеди, не исключено, вернется в будущих лентах основного киноцикла.

Тем временем новая SW-полнометражка, пока безымянная, после всех корректировок анонсирована неблизко - аж на 19 декабря 2025 (!) года. Но зато от Тайки Вайтити! Причем сосценаристом проекта выступает… да, дама, конечно - Кристи Уилсон-Кернс ("1917", сериал "Страшные сказки").

Ранее график Lucasfilm оптимистично предполагал по новому полному метру ежегодно, но после того, как спин-офф Хана Сола надежд сильно не оправдал, громко провалившись в прокате, а "Скайуокер. Восход", хоть и собрал впечатляющую кассу, но был агрессивно раскритикован, в компании пристально пересмотрели ситуацию, пока пообещав делать упор на сериалы.

Как пояснила Кеннеди, студии просто нужно время, чтобы "оглянуться назад" и хорошенько "переварить" то, что им оставил в наследие Лукас. И уж только "переварив", делать-де следующий важный шаг.

Пока же публику ждут второй сезон "Мандалорца", который и вправду чудо как хорош, сериалы про Оби-Вана (без даты) и Кассиана Андора (2021-й), а также спин-фф "Мандалорца" - шоу про Асоку Тано: Розарио Доусон появится в образе падавана Энакина во втором сезоне "Мандалорца".

По сведениям надежного инсайдера, "сольник" для Disney+ героини, известной нам по анимационным "Войнам клонов", - дело решенное.