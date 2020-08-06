Сиквел "Капитана Марвел" снимет постановщица ремейка "Кэндимена"

Нужно еще больше женской супергероики - в этом Голливуд теперь неутомимо нам убеждает раз за разом.

Как передает THR, у продолжения мощно "выстрелившего" кинокомикса "Капитан Марвел" появился режиссер.

И это - все еще мало кому известная темнокожая постановщица Ниа ДаКоста, соорудившая давеча практически полностью "черный" перезапуск хоррора "Кэндимен".

Сценаристка - Меган МакДоннелл (предстоящий "марвеловский" сериал "Ванда/Вижн").

Отметим, что премьера "Кэндимена" была сдвинута с июня на октябрь - из-за пандемии, поэтому пока сказать, если ли в картине какие-то достоинства, не представляется возможным.

На студии столь внезапное решение - о назначении на потенциальный блокбастер режиссером "ноунейма" - никак не прокомментировали.

Первый "Капитан Марвел" вышел марте 2019-го, при бюджете в 175 миллионов собрав в мировом прокате более 1,12 миллиарда. Титульную героиню сыграла Бри Ларсон.

Премьера сиквела заявлена на 8 июля 2022-го. Ларсон вернется к роли.