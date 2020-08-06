Новости

Роберт Дауни займется детективным сериалом для Apple TV+ 12:23
Том Хэнкс станет "папой Карло" у Роберта Земекиса 11:34
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" 10:51
Джеймс Ганн открыл полное русское название нового "Отряда самоубийц" 05.08.2020
Персонажам "Гарри Поттера" выдали огнестрельное оружие 05.08.2020

Сиквел "Капитана Марвел" снимет постановщица ремейка "Кэндимена"

Новости
    06.08.2020, 12:06
Текст:   Олег Усков

Нужно еще больше женской супергероики - в этом Голливуд теперь неутомимо нам убеждает раз за разом.

Фото: kinopoisk.ru
Том Хэнкс станет "папой Карло" у Роберта Земекиса

Как передает THR, у продолжения мощно "выстрелившего" кинокомикса "Капитан Марвел" появился режиссер.

И это - все еще мало кому известная темнокожая постановщица Ниа ДаКоста, соорудившая давеча практически полностью "черный" перезапуск хоррора "Кэндимен".

Сценаристка - Меган МакДоннелл (предстоящий "марвеловский" сериал "Ванда/Вижн").

Фото: twitter.com/ JamesGunn
Джеймс Ганн открыл полное русское название нового "Отряда самоубийц"

Отметим, что премьера "Кэндимена" была сдвинута с июня на октябрь - из-за пандемии, поэтому пока сказать, если ли в картине какие-то достоинства, не представляется возможным.

На студии столь внезапное решение - о назначении на потенциальный блокбастер режиссером "ноунейма" - никак не прокомментировали.

Первый "Капитан Марвел" вышел марте 2019-го, при бюджете в 175 миллионов собрав в мировом прокате более 1,12 миллиарда. Титульную героиню сыграла Бри Ларсон.

Премьера сиквела заявлена на 8 июля 2022-го. Ларсон вернется к роли.

Новости

Юрий Лоза укорил подозреваемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова 05.08.2020
Вышел русский трейлер "Неистового" с Расселом Кроу 05.08.2020
Продюсер показал, как будет выглядеть транспорт в "Аватаре 2" 05.08.2020
Хоррор Дель Торо про гигантских тараканов-людоедов станет сериалом 05.08.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер "Молодых охотниц за головами" от сценариста "Друзей" 05.08.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер новой "Дюны" рассказал о проблемах с фильмом 05.08.2020
Вышла новая книга из цикла Стефани Майер "Сумерки" 05.08.2020
Вышел свежий тизер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 05.08.2020
⧣ супергерои
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 04.08.2020
Райан Рейнольдс прокомментировал слух о своем переходе из Marvel в DC 04.08.2020
Режиссер "Чудо-женщины" не планирует снимать больше трех частей 03.08.2020