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В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка

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    28.07.2020, 13:42
Текст:   Айгуль Бакирова

В долгожданном сиквеле "Капитана Марвел" появится Мисс Марвел, она же Камала Хан, сообщает The Direct. Её роль будет не эпизодической, но и не главной.

Фото: kinopoisk.ru
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Вполне вероятно, что в сиквеле будут задействованы не менее важные персонажи киновселенной Marvel, ведь не зря создатели фильма уже нарекли свой проект "малыми Мстителями". Эту догадку подтверждает и информация о том, что картина адаптирует сюжетную линию из комиксов "Секретное вторжение".

Одним из последних фильмов Marvel, который уже был классифицирован как "малые Мстители", стал фильм "Первый мститель: Противостояние" (2016), где появились Черная пантера и Человек-паук в исполнении Тома Холланда.

По сюжету комиксов, Кэрол Дэнверс вдохновила Мисс Марвел стать супергероем, поэтому, как ожидается, в фильме она будет своего рода наставником для американки пакистанского происхождения Камалы Хан - первой супергероини-мусульманки вселенной Marvel. Ранее предполагалось, что Камале посвятят отдельный фильм.

Лента "Капитан Марвел 2" должна выйти в кинотеатрах 8 июля 2022 года. На данный момент эта дата все еще остается в силе, хотя она, очевидно, может измениться в любой момент.

Недавно Marvel обновил график выхода сериалов и фильмов.

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