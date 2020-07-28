В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка

В долгожданном сиквеле "Капитана Марвел" появится Мисс Марвел, она же Камала Хан, сообщает The Direct. Её роль будет не эпизодической, но и не главной.

Вполне вероятно, что в сиквеле будут задействованы не менее важные персонажи киновселенной Marvel, ведь не зря создатели фильма уже нарекли свой проект "малыми Мстителями". Эту догадку подтверждает и информация о том, что картина адаптирует сюжетную линию из комиксов "Секретное вторжение".

Одним из последних фильмов Marvel, который уже был классифицирован как "малые Мстители", стал фильм "Первый мститель: Противостояние" (2016), где появились Черная пантера и Человек-паук в исполнении Тома Холланда.

По сюжету комиксов, Кэрол Дэнверс вдохновила Мисс Марвел стать супергероем, поэтому, как ожидается, в фильме она будет своего рода наставником для американки пакистанского происхождения Камалы Хан - первой супергероини-мусульманки вселенной Marvel. Ранее предполагалось, что Камале посвятят отдельный фильм.

Kamal Khan (ms. marvel):



- pakistini/american & PROUD

- total badass

- leader of the champions

- sense of justice

- “good is a thing u do” pic.twitter.com/bqqwsy3tMU — ana (@hadesmilton) March 3, 2017

Лента "Капитан Марвел 2" должна выйти в кинотеатрах 8 июля 2022 года. На данный момент эта дата все еще остается в силе, хотя она, очевидно, может измениться в любой момент.

MS MARVEL 5 CGC 9.8 Kamal Khan WOMEN OF POWER VARIANT (Captain Marvel #1 homage) #marvelcomics https://t.co/JkIpcOW8l5 pic.twitter.com/PQvQt5z7Ew — M4RVEL COM1CS (@M4RVELCOM1CS) July 30, 2017

Недавно Marvel обновил график выхода сериалов и фильмов.