Вышел финальный трейлер трогательного фильма о собаке "Пальма"

Кинокомпания "Централ партнершип" обнародовала финальный трейлер фильма Александра Домогарова-младшего "Пальма".

Сюжет трогательной истории о "русском Хатико" основана на реальных событиях, произошедших в семидесятых годах прошлого века. В 1976 году в газете "Комсомольская правда" появилась статья под названием "Я жду, возвращайся", которая очень тронула людские сердца - как в Советском Союзе, так и за его пределами, - что редакцию газеты буквально завалили письмами неравнодушные читатели.

Из публикации следовало, что собака породы немецкая овчарка на протяжении двух лет ждала своего хозяина в районе взлетной полосы аэропорта "Внуково". Пальму - именно так назвали собаку летчики - впоследствии приютила у себя киевлянка Вера Котляревская. По мотивам случившегося в 1988 году на студии "Киевнаучфильм" был снят художественный фильм Владимира Хмельницкого "На привязи у взлетной полосы".

В новом фильме вокруг исчезновения и обнаружения Пальмы развернется драматическая история, которая коренным образом изменит жизни нескольких человек.

В ролях: Виктор Добронравов, юный актер Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов и Ян Цапник.

Часть съемок была осуществлена в Бресте. Фильм должен был выйти на экраны в июне прошлого года, однако релиз был отложен из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Премьера фильма состоится 18 марта.