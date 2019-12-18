В Бресте снимали фильм о преданности

В аэропорту Бреста в начале декабря снимали одну из премьер будущего года: трогательное семейное кино под названием "Пальма" - о любви, дружбе, отношении к жизни.

Локацию для съемок российские кинематографисты выбрали не случайно. Брестский терминал с винтажным антуражем отлично вписался в сценарий.

Исполнителя главной роли Леню Басова отобрали из 300 претендентов

События разворачиваются во Внукове в 1977 году. Москвич, улетая за границу, оставляет свою собаку по кличке Пальма на взлетке, поскольку у той не было медсправки. Овчарка, оставшись в аэропорту, каждый день встречает прилетающие Ил-18, ожидая хозяина. Одновременно сюда же прилетает 9-летний мальчик Коля, у которого погибла мать, и теперь его будет воспитывать отец-летчик, не знавший доселе о существовании ребенка и мечтавший о большой карьере. Между мальчиком и собакой - двумя одиночествами - возникает дружба. Отцу приходится завоевывать доверие парня.

Для Лени Басова, играющего Колю, это дебют. Его отобрали из 300 претендентов и, как говорится, попали в десятку. Как и с Лилией - собакой, исполняющей роль Пальмы. Овчарка с невероятно грустными глазами, способная передать чувства...

Одежду шили или на заказ по лекалам тех лет, или искали где только можно, так же как и аутентичный реквизит. Потому и аэропорт выбрали в Бресте, где, кстати, уже снимали картину "Высоцкий. Спасибо, что живой". Как и тогда, терминал привлек невысокой нагрузкой и советским интерьером. Потому сюда очень удачно вписались декорации: кассы, телефоны, справочная служба, кафе, информационные табло, переносящие зрителя во Внуково. А "теплый" свет картине придадут советские объективы, которые установлены на суперсовременные камеры.

Кстати, съемки в Бресте должны были стартовать в августе, как по сценарию. Однако по техническим причинам начались в декабре. За окном - минус, в зале чуть теплее, но актеры стойко играли без верхней одежды. В том числе и около 500 брестчан, участников массовых сцен.