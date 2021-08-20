Вышел трейлер "Руки бога" - нового фильма Паоло Соррентино

Сервис Netflix показал на своем YouTube-канале тизер-трейлер драмы "Рука бога" (The Hand of God) - новой картины лауреата премии "Оскар" Паоло Соррентино ("Молодой папа", "Новый папа", "Молодость"). Он выступил здесь режиссером, сценаристом и сопродюсером.

Картина - это история Фабьетто Скизе, который живет в неспокойном Неаполе 80-х.

"Внезапные радости - такие, как приезд легенды футбола Диего Марадоны, соседствуют с неожиданной трагедией. Повороты судьбы, радость и горе переплетаются, давая ход будущему Фабьетто", - вводит в курс дела синопсис.

Соррентино возвращается в родной город, чтобы рассказать свою самую личную историю - историю судьбы и семьи, спорта и кино, любви и утрат.

Премьера - 2 сентября на МКФ в Венеции.