Вышла новая Windows 11, которую очень просто скачать и установить

Корпорация Microsoft официально выпустила Windows 11 в виде ISO-образов, которые позволяют устанавливать операционку "с чистого листа".

Фото: Microsoft

Образ ISO можно записать на загрузочный флеш-накопитель (используя, например, Media Creation Tool) и затем установить с него Windows 11 на компьютер, где нет никакой операционной системы. До этого Windows 11 распространялась лишь в виде бета-обновления для "десятки".

ISO-образ Windows 11 build 22000.132 можно скачать бесплатно с сайта Microsoft (понадобится наличие учетной записи Microsoft). Однако, как пишет Neowin, часть нововведений, о которых объявила компания во время презентации, до сих пор не реализована - например, поддержка Android-приложений.