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Вышла новая Windows 11, которую очень просто скачать и установить

Текст:   Антон Благовещенский
20.08.2021,  
17:58
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Корпорация Microsoft официально выпустила Windows 11 в виде ISO-образов, которые позволяют устанавливать операционку "с чистого листа".

Фото: Microsoft

Образ ISO можно записать на загрузочный флеш-накопитель (используя, например, Media Creation Tool) и затем установить с него Windows 11 на компьютер, где нет никакой операционной системы. До этого Windows 11 распространялась лишь в виде бета-обновления для "десятки".

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ISO-образ Windows 11 build 22000.132 можно скачать бесплатно с сайта Microsoft (понадобится наличие учетной записи Microsoft). Однако, как пишет Neowin, часть нововведений, о которых объявила компания во время презентации, до сих пор не реализована - например, поддержка Android-приложений.

Windows
Фото: iStock
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