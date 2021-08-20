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20.08.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

За семь месяцев в России снизилось количество убийств, разбоев и грабежей

Текст: Михаил Фалалеев
МВД России опубликовало официальный отчет о криминальной ситуации в стране за 7 месяцев. Согласно полицейской статистике, общее количество грабежей в России сократилось на 20,4 процента, убийств и покушений на убийство - на 8,4 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья - на 12,4 процента, разбоев - на 19,5 процента.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Снизился уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах стало меньше разбойных нападений на 19,8 процента, грабежей - на 25,2 процента, краж - на 6,4 процента. Общее число преступлений в общественных местах сократилось на 3,7 процента.

Фото: iStock
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Число квартирных краж уменьшилось на 19,5 процента, хищений транспортных средств на 27,4 процента, угонов на 16,3 процента. В сфере семейно-бытовых отношений зафиксировано на 7 процентов меньше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 7,5 процента - средней тяжести и на 3,6 процента - легкого вреда здоровью.

Количество уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, снизилось на 18,3 процента. Общее число нарушений закона со стороны граждан в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось на 7,1 процента, со стороны употребивших наркотики - на 8,4 процента.

Наконец-то замедлились темпы прироста IT-преступлений. Если за первый квартал такие правонарушения стали происходить чаще на 33,7 процента, то за семь месяцев показатель составил 15,7 процента. Две трети таких преступлений совершены с помощью интернета.

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