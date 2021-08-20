Захарова: Лондон признался в манипуляциях в истории с "отравлением" Навального

Глава британского МИДа Доминик Рааб своим заявлением по случаю годовщины якобы имевшего место отравления блогера Алексея Навального признал манипуляции Лондона вокруг этой истории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она в частности привела слова Рааба о "ведущей роли", которую Великобритания сыграла в координации международного ответа после сообщений об инциденте с Навальным.

"Таким образом, Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального. Началась эта сага давно, еще с засекречивания материалов отравления [Александра] Литвиненко, потом проследовало так называемое отравление Скрипалей, затем перетекло в химические провокации "Белых касок", которыми руководил британский экс-военный, внезапно покончивший жизнь самоубийством, а теперь британский же министр признается в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова", - написала Захарова в своем Telegram-канале.