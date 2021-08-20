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20.08.2021 12:27
Рубрика: Общество

Запуск благотворительной акции "Мир открытых возможностей": поможем детям с особенностями подготовиться к школе

Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" и платформа "СберВместе" накануне Дня знаний запустили акцию "Мир открытых возможностей". Ее цель - собрать средства для поддержки проектов некоммерческих организаций в Новгородской, Оренбургской, Кировской областях и Красноярском крае по подготовке детей с особенностями развития к обучению в школе.

Все первоклассники с началом школьной жизни проходят период адаптации и формирования учебного поведения. Для них это становится сложным испытанием и источником стресса. Ребенку нужно усвоить понимание того, что главный - учитель и его нужно слушать, что отвечать надо по очереди и прежде - поднимать руку, а также не вскакивать, не ходить по классу, внимательно записывать домашнее задание.

В случае детей с особенностями ментального развития для формирования учебного поведения требуется системная и долгая работа с активным вовлечением семьи и ближайшего окружения, а также привлечением целого ряда специалистов: психологов, логопедов, дефектологов и тьюторов.

Отсутствие такой специализированной помощи в большинстве случаев заканчивается тем, что их отправляют на домашнее обучение. В итоге, у ребят не развиваются навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми, работы в группе, следования правилам группы и прочие, без которых немыслима не только учеба в школе, но и просто жизнь. По данным Института проблем инклюзивного образования в 2018 году 170 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья обучались на дому, а 110 тысяч не учатся вообще.

На протяжении нескольких лет Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" вместе с неравнодушными людьми по всей стране поддерживает в рамках "Мира открытых возможностей" профессиональные и авторитетные НКО, чтобы они смогли подготовить больше детей с особенностями к школе.

"Подготовить ребенка к школьной жизни непросто. Подготовить ребенка с особенностями к учебе в обычной школе сложнее в сотни раз. Но это единственно верный путь. Домашнее обучение или обучение в специальной школе в большинстве случаев только усугубляют изоляцию таких детей и лишают их "зоны опережающего развития". Учеба в обычной школе позволяет ребятам развиваться и формирует навыки и качества, нужные для жизни в целом.

Для того, чтобы дети с особенностями смогли пойти в школу, требуется долгий и непростой труд родителей, а также профессиональная помощь специалистов. Уверен, вместе с нашими добрыми согражданами и друзьями из НКО мы сможем помочь 55 детям из Новгородской, Оренбургской, Кировской областей и Красноярского края встретить через год День знаний на своей первой линейке и открыть для себя целый мир новых возможностей".

Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее"

В этом году акция ориентирована на некоммерческие организации в регионах, где проблема стоит острее, чем в Москве. Благодаря "Миру открытых возможностей" 55 особенных детей примут участие в программах 4 участников альянса "Ценность каждого": валдайского "Движения сельских женщин", красноярского "Центра лечебной педагогики", "Прикосновения" в Оренбурге и центра "Дорогой добра" в Кирове. Членами объединения являются 36 самых профессиональных организаций в России, которые помогают детям и взрослым с интеллектуальными и психическими нарушениями. В результате ребята получат возможность подготовиться к школе и сделать новый важный шаг в жизни.

К окончанию акции в середине октября 2021 года планируется собрать 2,5 млн рублей. Сумма пожертвований "Мира открытых возможностей" будет удвоена Сбером.

Поддержать проект можно здесь.

Пресс-релизы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Компании Финансы Сбербанк

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