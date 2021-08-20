Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Запустить британские спутники связи с космодрома Байконур планировалось в ночь на пятницу. В настоящее время ракета остается в предстартовом состоянии. О времени старта будет сообщено дополнительно.

Это будет первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288, пишет ТАСС.