Запуск станции "Луна-25" перенесен на май 2022 года

Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" с космодрома Восточный уточнен и запланирован на второе возможное "пусковое окно" - в мае 2022 года.

Как поясняют специалисты, "пусковое окно" - это период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения. Напомним: первоначально старт "Луны-25" был запланирован на октябрь нынешнего года. Но в Роскосмосе сообщили, что переход на второе "пусковое окно" вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки "Луны-25". Необходимо провести дополнительные исследования, в том числе с учётом баллистических условий перелёта к Луне.

"Даже с учётом того, что к настоящему времени борт космического аппарата "Луна-25" полностью укомплектован штатными образцами приборов и систем, существует необходимость проведения проверок, выполняемых в обеспечение требуемой надёжности первой российской миссии на Луну", - подчеркивается в сообщении госкорпорации.

Кроме того, при подготовке лунной миссии планируется провести "дополнительные мероприятия", учитывающие рекомендации, подготовленные после запуска модуля "Наука".

"Луна-25" - первый лунный космический зонд, который будет запущен в нашей стране с 1976 года. По словам специалистов, данный проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе - строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение нашего спутника, в том числе при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.

Перелет до Луны составит от 4,5 до 5,5 суток в зависимости от конкретной даты пуска. Название "Луна-25" планируемой миссии подчеркивает преемственность по отношению к советской серии исследований Луны, завершенной 45 лет назад. Аппарат, как ожидается, впервые в истории прилунится не в экваториальной области, а в районе Южного полюса. Ученые тщательно оценивали, где конкретно должно быть место посадки. Всего анализировались девять точек. Принимались во внимание четыре аспекта: где наибольшая концентрация воды, какие технические ограничения, как получать информацию, наличие более-менее ровной площадки. Из четких критериев - наклон аппарата при посадке должен быть не больше 15 градусов.

Самая важная задача "Луны-25" - отработка технологии мягкой посадки. По словам ученых, самая безопасная - как раз в районе экватора, практически перпендикулярно к поверхности Луны. Вслед за этой станцией к Луне пойдут более сложные космические аппараты.