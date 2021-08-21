Новости

СМИ: Талибы представят новую систему управления Афганистаном 09:52
Харитонов сломал руку в поединке с Конго 09:51
Лавров оценил готовность России принимать афганских беженцев 09:43
В Конгрессе США призвали объявить Байдену импичмент 09:18
Адвокат предупредил о лишних "галочках" в кредитных договорах 09:12
Российские фитнес-клубы запустили программы реабилитации после COVID-19 08:32
Приближающийся к Мексике ураган "Грейс" усилился до третьей категории 08:16
Минобороны: "Запад-2021" покажет НАТО бесполезность наращивания сил у границ РФ 07:55
Орбиту МКС успешно скорректировали на 1,2 километра 07:54
Трутнев: На Курилах могут отменить проверки коммерческой деятельности 07:50
В КЧР в ДТП погибли три человека и еще четверо пострадали 07:10
Камчатские спасатели увезли с вулкана тела погибших туристов 06:57
В федерации кинологов рассказали, что делать при встрече с бездомной собакой 06:55
Врач рекомендовала после COVID-19 есть специальные смеси 06:10
Пушков назвал "истерикой" заявление Климкина об уходе США из Украины 05:59
В Якутии за сутки ликвидировали 10 лесных пожаров 05:24
Байден назвал кандидатов на должности послов США в Китае и Японии 05:21
Пушков объяснил, почему новые санкции США не вызывают удивления 04:40
Юрист рассказал о заложенных в цену приобретаемой продукции скрытых налогах 04:10
Гинцбург призвал студентов привиться от COVID-19 до начала учебного года 03:32
Биолог Нетесов назвал причину высокой смертности от COVID-19 летом 03:23
В Роспотребнадзоре напомнили об опасности комариных укусов 02:55
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 21 августа 02:31
Посол РФ: Санкции США против "Северного потока-2" нарушают международное право 02:06
Запуск "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен на 22 августа 01:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
21.08.2021 09:12
Рубрика: Экономика

Адвокат предупредил о лишних "галочках" в кредитных договорах

Текст: Матвей Линник

При оформлении кредита банки могут включать в договор невыгодные для клиента условия, которые часто противоречат действующему законодательству. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат Кирилл Данилов.

Фото: Сергей Куксин
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит

По его словам, чаще всего кредитные организации включают в индивидуальные условия положения о необходимости заключить договор страхования.

"Вместе с тем, ни гражданским законодательством, ни Федеральным законом № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" не установлено обязательное страхование в случае заключения договора потребительского кредита", - отметил юрист.

Еще одна популярная уловка - включение в договор дополнительной комиссии за пользование кредитом. Данилов объяснил, что комиссии часто взимаются за услуги, которые не являются самостоятельными банковскими продуктами.

Типовые формы кредитных договоров могут содержать условия о подписке на СМС-рассылки банка.

"По действующему законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы", - заключил адвокат.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Минобороны: "Запад-2021" покажет НАТО бесполезность наращивания сил у границ РФ
Трутнев: На Курилах могут отменить проверки коммерческой деятельности
Центр им. Гамалеи начнет клинические испытания назальной вакцины
Биолог Нетесов назвал причину высокой смертности от COVID-19 летом
Юрист рассказал о заложенных в цену приобретаемой продукции скрытых налогах
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии