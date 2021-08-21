Антикитайские настроения ударят по экономике Литвы

19 августа на пресс-конференции Министерства коммерции КНР корреспондент CGTN задал вопрос: "Китайские предприятия приостановят прямые железнодорожные перевозки в Литву в конце августа и сентябре текущего года из-за того, что литовское правительство разрешило властям Тайваня открыть так называемое "представительство" от имени "Тайваня" в стране. Как комментирует эту информацию Министерство коммерции КНР"?

Отвечая на этот вопрос, официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил: "Литовская сторона грубо нарушила принципы коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, нанеся серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая и оказав определенное влияние на уверенность бизнес-сообществ двух стран в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Китайская сторона призывает литовскую сторону немедленно исправить допущенную ошибку, предпринять практические шаги, приложить большие усилия с тем, чтобы принести благополучие народам двух стран и создать благоприятные условия для развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Литвой".

Очевидно, что правительство Литвы не задумывается о долгосрочном благополучии своего народа. Последние статистические данные показывают, что в прошлом месяце уровень поддержки президента и премьера-министра Литвы упал примерно на 8-10 процентов. Ошибочные шаги литовских политиков разрушают будущее литовской нации.

Численность населения Литвы составляет лишь 2,685 миллиона человек. Это государство занимает 80-е место по глобальному показателю ВВП. Ее "частота представленности" на международной арене крайне невелика. Не задумываясь о дальнейших последствиях, Литва в последнее время позволяет себе вмешиваться в горячие темы международной повестки.

В совместном коммюнике, подписанном Китаем и Литвой 30 лет назад, когда две страны установили дипломатические отношения, отмечается, что республика Литва обязалась не установить официальные связи и контакты с Тайванем. Но прибалтийская страна отказалась от своих обещаний и обязательств. В связи с этим китайская сторона приняла контрмеры. 10 августа МИД КНР решило отозвать своего посла из Литвы и потребовало от литовского правительства отозвать посла Литвы из КНР.

Литовский политолог Линас Кояла дал своей стране следующее предупреждение: "Китай, используя такой способ, который редко использован в дипломатических делах, выразил свою позицию. Это стало ясным сигналом Литве и всему западному миру: китайская сторона не потерпит любые квази-дипломатические шаги, касающихся Тайваня"．

В прошлый раз Китай отозвал своего посла также из-за тайваньского вопроса. В 1995 году руководители Тайваня посетили США. В связи с этим Китай незамедлительно отозвал тогдашнего посла в США Ли Даоюя. Сигнал - очень ясный: "Китай не позволит отдельному лицу, или же любому государству нарушать принцип единого Китая".

Непонятно, кто дал Литве поддержку в шагах в совершении провокаций по отношению к Китаю. Литва, расположенная на побережье Балтийского моря, разработала важную национальную стратегию, чтобы трансформироваться в региональный транспортный узел и международный логистический дистрибьюционный центр. Доля транспортной отрасли в ВВП страны составляет около 14 процентов. Деятельность предприятий в Клайпедском порту предоставляет Литве более 58 тысяч рабочих мест, и создает около 7 процентов ВВП страны.

Железнодорожный контейнерный грузовой экспресс-рейс Китай-Европа является важной силой, благодаря которой создан и развивается этот транзитный центр. В прошлом году, на фоне пандемии COVID-19 Литва стала новым европейским транспортным узлом благодаря маршруту грузовых железнодорожных перевозок Китай-Европа. С конца 2019 года по 31 июля 2020 года Литва открыла рекордные 33 почтовых железнодорожных маршрута.

Теперь же, по сообщению представителей транспортных компаний и экспертов, прямое железнодорожное сообщение Китая с Литвой может быть остановлено. А ведь в первой половине этого года, на фоне пандемии COVID-19, объем двусторонней торговли увеличился на 16,9 процента, и это беспрецедентные показатели.

К чему же стремится Литва? Бывший высокопоставленный литовский чиновник Гиедриус Сюрплис откровенно заявил: "Радикальная внешняя политика принесла некоторым политикам дутую славу, но Литва ввязалась в конфликт"．

В последние год-два Литва становится все более радикальной и изолированной. Литва неоднократно обвиняла Россию в совершении кибер-атак, перехватов неких "важных документов" МИД и т. д. Государственная безопасность страны под угрозой - об этом трубят литовские власти.

"В Литве на сцену вышли молодые политики, которые находятся под серьезным влиянием популизма. Они должны сформировать облик, что они "не боятся силы, осмелятся бросить вызовы державам", чтобы завоевать поддержку кое-как в чувстве у избирателей", - заявляет директор Института Европы китайской академии международных вопросов Цуй Хунцзянь.

Депутат литовского парламента, социал-демократ Гинтаутас Палуцкас отметил, что лишь за один год пребывания у власти новое правительство Литвы начали разжигать огонь, нагнетать напряженность на разных фронтах внешней политики страны.

На стене дома правительства Вильнюса написаны слова экс-президента США Джорджа Буша младшего: "Тот, кто считает Литву врагом, является также врагом США"．По словам Роландаса Баолаускаса, одного из подписантов законопроекта о независимости Литвы, у Литвы вовсе нет самостоятельной внешней политики, она желает стать приспешником и сателлитом США. Член Совета Литовского научного совета в интервью СМИ сообщил, что действия правительства Литвы являют собой "антинародные действия".

Литва сделала всё возможное, чтобы присоединиться к ЕС. Её цель заключается в прямом противостоянии России. Для достижения этой цели страна даже закрыла собственную атомную электростанцию, мощность которой составила 80 процентов от общей выработки электроэнергии по стране, и это превратило Литву - одну из крупнейших стран-экспортеров электроэнергии мира в страну, крайне зависящую от импорта электроэнергии. Чтобы обеспечить электроснабжение в стране, Литва была вынуждена импортировать нефть и природный газ из соседних стран, в том числе из России. Данные показывают, что Литва стала крупнейшим импортёром российской электроэнергии.

Очевидно, что правительство Литвы не предприняло практических мер для решения имеющихся проблем, а, наоборот, создало новые противоречия и двигаются в направлении конфронтации.

Пока правительство Литвы пытается провоцировать Китай и Россию, соседние страны Центрально-Восточной Европы стремятся найти возможность для налаживания тесного сотрудничества с Китаем. Согласно данным Европейского департамента Министерства Коммерции КНР, с 2012 по 2020 год среднегодовые темпы роста торговли Китая и стран Центрально-Восточной Европы составляли 8 процентов, что вдвое больше, чем темпы роста торговли Китая с ЕС.

В 2020 году глава Сербии Александр Вучич во время посещения строительной площадки совместного проекта КНР и Сербии подчеркнул важность реконструкции железной дороги Венгрия-Сербия для своей страны. По его словам, после модернизации эта магистраль позволит улучшить уровень жизни людей, живущих вдоль маршрута, а также будет способствовать развитию местной экономики, ведь от тесной координации Китая и стран Центрально-Восточной Европы в рамках механизма взаимодействия двух сторон зависит успешная реализация этого проекта и последующие успехи.

После реализации проекта железнодорожная линия станет международным торговым каналом, соединяющим Китай и страны Центрально-Восточной Европы. Она будет способствовать экономическому развитию не только Венгрии и Сербии, но и всего региона, а также позволит укрепить и расширить торговые связи Китая и Европы. Всё это будет реализовано именно благодаря механизму сотрудничества Китая и стран Центрально-Восточной Европы.

По словам заведующего отдела Центральной и Восточной Европы Института изучения Европы Академии общественных наук КНР Лю Цзокуя, экономики стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) относительно невелики, что делает затруднительным проведение ими в Китае ежегодных выставок и форумов для малых и средних предприятий. Но благодаря сотрудничеству Китая и стран ЦВЕ участие в ЭКСПО стало реальностью, и масштабы этого выставочного мероприятия постоянно растут.

Литва когда-то тоже разделяла эту возможность, но после того, как в мае этого года министр иностранных дел страны объявил о выходе из механизма сотрудничества Китай-ЦВЕ, государство может потерять огромный рынок в 1,4 миллиарда человек.

Как сказал замглавы комитета парламента Литвы по экономическим вопросам Гинтаутас Палуцкас: "Литва знает всю сложность ситуации, но движется в противоположном направлении. Долгое время мы заменяли рациональную внешнюю политику внешней политикой ценностей, что позволяло скрыть чувство неполноценности, некомпетентность а, откровенно говоря, глупость наших политиков".