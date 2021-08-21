Байден назвал кандидатов на должности послов США в Китае и Японии

Президент США Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть на должность чрезвычайного и полномочного посла в КНР Николаса Бернса. Такую информацию распространила пресс-служба Белого дома.

В заявлении также отмечается, что на должность посла США в Японии будет предложен Рам Эммануэль, занимавший с 2011 по 2019 год пост мэра Чикаго. Ожидается, что в ближайшее время американский лидер направит кандидатуры Бернса и Эммануэля на рассмотрение в сенат, пишет ТАСС.

В 1995-1997 года при президенте Билле Клинтоне Бернс возглавлял пресс-службу Госдепартамента. После он занимал пост посла США в Греции, затем - постоянного представителя при НАТО. Берс также работал заместителем госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам в администрации Джорджа Буша - младшего.