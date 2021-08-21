Байден признался в неспособности вывезти всех американцев из Афганистана

Байден признал, что не может гарантировать окончательный результат по вывозу граждан США из Афганистана. "Эта операция по эвакуации опасна. Я не могу обещать, каким будет конечный результат или что она пройдет без риска потерь. Но как главнокомандующий я могу заверить, что мобилизую все необходимые ресурсы", - цитирует президента портал Yahoo.news.

Президент США сообщил в пятницу, что американские военные, которые ограничились ранее защитой аэропорта в Кабуле, будут проводить спасательные операции. Уже удалось вызволить 160 американцев и переправить через ограждение. Вашингтон не располагает данными, что гражданам США было отказано в доступе в аэропорт со стороны "Талибана" (запрещен в России).

Байден также информировал, что за последнюю неделю США успешно развернули почти 6 тысяч военнослужащих в международном аэропорту имени Хамида Карзая, чтобы помочь управлять эвакуацией. Уже вывезены 13 тысяч человек, включая американцев и афганцев, подавших заявления на получение специальных иммиграционных виз. США могут сохранят свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся вывезти из страны всех американских граждан и союзников, заявил Байден интервью телеканалу ABC.