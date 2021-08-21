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21.08.2021 03:23
Рубрика: Общество

Биолог Нетесов назвал причину высокой смертности от COVID-19 летом

Биолог Сергей Нетесов не исключил, что большое количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 этим летом связано с небывалой жарой.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность", - высказал свое мнение специалист.

Он напомнил, что в мае и декабре прошлого года такой высокой смертности от коронавируса не было, хотя новых случаев заболевания было больше.

Не исключено также, что новый штамм SARS-CoV-2 ("дельта") чаще убивает инфицированных. "По нему пока что разнобой в данных: то есть повышенная смертность, то ее нет", - заявил в эфире радио Sputnik Нетесов.

Справка "РГ"

Сергей Нетесов - доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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