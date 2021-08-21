Более 38 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Новости

Талибы попросили Россию о посредничестве во внутриафганском диалоге 23:13
Терапевт объяснила, когда пора заканчивать дачный сезон 23:07
Рублев обыграл Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати 22:53
В посольстве РФ предвидели смену власти в Афганистане 21:59
Анкара ждет увеличения поставок газа по "Турецкому потоку" 21:55
Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с РФ 21:35
В Дагестане инструктор "тарзанки" погиб, сорвавшись с высоты 21:02
Прокуратура: Младший ребенок выжил после взрыва в доме в Москве 20:47
Пропавшего в Ивановской области 10-летнего мальчика нашли в Москве 20:40
"Монако" проиграл "Лансу", Головин был удален с поля 20:30
В Новороссийске 43% пострадавших от подтоплений получили выплаты 20:25
После взрыва в доме в Москве скончался второй ребенок 20:22
Минстрой планирует расселить 16 млн "квадратов" аварийного жилья за пять лет 20:07
Пожар в самарском селе подступил к Бузулукскому бору 19:58
На трассе "Новороссийск - Керчь" из-за ливней ограничили движение 19:41
Названа причина взрыва в жилом доме в Москве 19:26
Ученые признали финал Евро-2020 самым заразным по коронавирусу 19:25
Власти Москвы предупредили о скором грозовом ливне 18:58
Число жертв взрыва в доме в Москве выросло до двух 18:44
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 18:30
Названы самые интересные для бизнеса направления в Арктике 18:30
Захарова предупредила о жестком ответе России на санкции США 17:54
Названы способы защиты аккумулятора смартфона от износа 17:49
Минюст включил пермский "Четвертый сектор" в список иноагентов 17:37
Прокуратура проводит проверку после отравления детей в подмосковном отеле 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
21.08.2021 23:15
Рубрика: Власть

Более 38 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 81 военнослужащий. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 38 тысяч человек.

Кроме того, свыше 133 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 070 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 970 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 14 военных лечатся у гражданских медиков. Еще более тысячи человек изолированы на дому.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Как военные медики из России спасают Абхазию от невидимого врага

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у девяти инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 58 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 222 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 137 человек, 306 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 27,3 тысячи пациентов, свыше 9,1 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 94 754 человека.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова предупредила о жестком ответе России на санкции США
Подавший сигнал бедствия самолет штатно сел в Шереметьево
Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
За сутки в России подтверждена 21 000 случаев COVID-19 в 85 регионах
Мошенники придумали схему с "бесплатной пиццей" от крупных банков
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных