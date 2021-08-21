Цифровые технологии позволят улучшить питание военнослужащих

Военнослужащие смогут получать более качественное питание, а командование - отслеживать организацию процесса на каждом этапе благодаря искусственному интеллекту и цифровым технологиям.

Предлагается интегрировать программную платформу, управляющую организацией питания, в уже существующую автоматизированную систему идентификации и учета военнослужащих "Паспорт".

Это совместный проект российских компаний "Смарт Мил Сервис" (разработчик автоматизирующей питание платформы) и НПО "Ангстрем" (разработчик "Паспорта"). Цифровое решение будет представлено на стенде НПО "Ангстрем" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Разработчики уверены, что автоматизация процессов и внедрение систем искусственного интеллекта в организацию питания российских военнослужащих позволит не просто контролировать поступление и расход продуктов на складе в результате его цифровизации. Благодаря внедрению системы распознавания лиц будет фиксироваться, какие именно блюда и в каком количестве получил каждый военнослужащий, соблюдаются ли нормы питания. Что в итоге положительно скажется и на качестве питания российских военнослужащих, и на эффективности расходования государственных средств.