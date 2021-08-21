Еврокомиссия заморозит помощь Афганистану в 1 миллиард евро

Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году 57 миллионов евро, одновременно Брюссель объявил о замораживании предназначенного для Афганистана пакета экономической помощи в 1 миллиард евро, рассчитанной на ближайшие семь лет.

"Конкретные предложения скоро последуют", - цитирует ТАСС председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая посетила центр временного приема афганских беженцев в Испании.

Фон дер Ляйен дала понять, что Еврокомиссия увязывает оказание экономической помощи с политикой движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое захватило власть в стране. "Пока талибы не начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин", - уточнила деятель ЕК.