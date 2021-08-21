К талибам присоединился брат президента Афганистана

Движение "Талибан" (запрещено в России) сообщило о присяге на верность младшего брата президента Афганистана Хашмата Гани. При этом присутствовал Халиль Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член военизированной группировки "Сеть Хаккани".

"Хашмат Гани, брат @ashrafghani присягнул на верность "Талибану" в присутствии лидера "Сети Хаккани" Халиля Хаккани", - говорится в сообщении в Twitter The Pakistan Daily.

Местный телеканал Shamshad News информировал о встрече в Кабуле между Хаккани и бывшим премьер-министром, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Подробности встречи не разглашаются, передает РИА Новости.