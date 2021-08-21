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21.08.2021 13:10
Рубрика: Культура

Как в России отметят 100-летие Юрия Никулина

Текст: Инга Бугулова
В этом году 100 лет исполнилось бы Юрию Никулину - артисту, чье появление на экране вот уже которое десятилетие вызывает - нет, не смех, а какую-то теплую и искреннюю улыбку, человеку, который очень многое сделал не только для цирка, но и для тех, кто жил и работал рядом с ним. Как в России отметят вековой юбилей народного артиста СССР?

- Без Юрия Владимировича выросло уже целое поколение, и я очень рад, что сегодня люди достаточно молодые знают его и ценят то, что он сделал в свое время, - говорит генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре, президент благотворительного фонда Никулина "Цирк и милосердие" Максим Никулин.

Фото: Владимир Яцина/ТАСС
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Он рассказал, что к празднованию 100-летия отца "шли долго" - юбилей хотели отметить с большим размахом, но из-за пандемии программа будет скромнее, чем предполагалось. Сохраняющиеся ковидные ограничения ставят часть праздничных мероприятий под вопрос. Например, красочное цирковое шоу планировали устроить на ВДНХ - состоится оно или нет, пока неясно.

- Из того, что будет точно - в день рождения Юрия Владимировича в Цирке на Цветном бульваре пройдет вечер памяти. Это не спектакль или шоу, скорее, камерный вечер воспоминаний, - отметил Максим Никулин.

Вспоминать артиста будут и на его родине - в Смоленске (он родился в Демидове Смоленской области). Целая программа запланирована в Санкт-Петербурге: с Ленинградом у Юрия Никулина тоже прочная связь - он защищал город во время войны, пережил там блокаду.

- В Сестрорецке хотят назвать сквер именем Никулина. Возможно, в нем появится какая-то инсталляция или памятник ему. А в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга планируют открыть посвященную отцу выставку, так как он был артиллеристом, - продолжает Максим Никулин.

Обещает не остаться в стороне и Большой Санкт-Петербургский цирк, где уже к концу сентября начнут показывать программу, посвященную жизни и творчеству любимого клоуна. Новую постановку, приуроченную к юбилею, готовят и в Цирке на Цветном бульваре - ее премьера состоится в феврале.

А уже с 23 августа все желающие смогут посетить музей Фонда "Цирк и милосердие" - в фонде хранится архив семьи Никулиных, рисунки артиста, его вещи. Гостям предложат посмотреть выставку, послушать экскурсии и встретится с ветеранами цирка, которые вспомнят своего коллегу и друга.

Прямая речь

Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный:

- Юрия Никулина знают и помнят на всем постсоветском пространстве, и мы остаемся благодарными ему - человек прошел две войны, сделал максимум для циркового искусства, достиг самого артистического Олимпа, но главнейший фактор - его человечность. Я вырос на том, что отец говорил: если за помощью, то только к Никулину. И он никогда никому не отказывал.

Справка "РГ"

Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Смоленской области в семье актеров. В 1925 году Никулины переехали в Москву. В 1939-м Юрия призвали в армию. Сначала он принимал участие в советско-финской войне, затем в Великой Отечественной. После войны Никулин пробовал поступить во ВГИК и другие театральные институты, но актерского таланта в нем не увидели, и он пошел учиться в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре. Всенародная слава пришла к нему с ролями в кино - это, конечно же, неунывающий Балбес, но не только: "Бриллиантовая рука", "Старики-разбойники", "Ко мне, Мухтар!", "Они сражались за Родину", "Двадцать дней без войны", "Андрей Рублев" - в каждом из этих фильмов Никулин показал себя как настоящий драматический актер. Не стало народного артиста 21 августа 1997 года.

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