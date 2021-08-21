Какие страховки сегодня популярны у россиян

В период коронавируса россияне по-прежнему чаще всего страхуются от несчастных случаев. Таких страховых договоров почти четверть, их число выросло в начале года на 7% по сравнению с прошлогодними показателями, рассказали "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков. Так, в первом квартале 2021 года было заключено почти 10 млн договоров страхования от несчастного случая на сумму более 63 млрд рублей.

Чуть реже россияне страхуют свое имущество, почти каждый пятый договор страхования - это ОСАГО. При этом дороже всего гражданам обходится страхование жизни. Например, в первом квартале 2021 года россияне застраховали свою жизнь на 106,35 млрд рублей, что на 7,6% больше, чем за последний квартал прошлого года, а число заключенных договоров составило около - 1,4 млн штук.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Эллы Платоновой, в половине случаев страховые сборы обеспечиваются благодаря росту ипотечного и потребительского кредитования, которое обязывает граждан страховать свою жизнь, здоровье или залоговое имущество. "С учетом продления программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам можно прогнозировать, что показатели по кредитному страхованию в этом году будут оставаться не ниже уровня прошлого года", - говорит она.

Также Платонова подчеркнула, что в начале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается прирост количества заключенных договоров во всех сегментах страхового рынка за исключением добровольного медицинского страхования. На него спрос снизился почти на треть, что связано с падением продаж страховок при выезде за рубеж. Эксперт отмечает, что сегмент добровольного медицинского страхования, безусловно, будет развиваться по мере открытия авиасообщения с другими государствами. При этом сегодня, отправляясь в другую страну, россияне оформляют страховки, которые включает в себя расходы на лечение коронавируса и покрывают обсервацию (когда путешественник помещается на карантин по требованию местных властей). В среднем такая страховка обходится гражданам в 1-3 доллара в день, в зависимости от страховой суммы и выбранных дополнительных опций.

Между тем в ряде страховых компаний, напротив, отмечают рост договоров на добровольное медицинское страхование. Так, руководитель управления разработки продуктов блока медицины Страхового Дома ВСК Ильяс Садеков рассказал, что за первое полугодие 2021 года объем продаж полисов ДМС в компании вырос более чем в 2 раза. "Однако спрос увеличился именно на корпоративное страхование, когда работодатель страхует здоровье своих сотрудников, чтобы обеспечить для них привлекательный и актуальный социальный пакет", - говорит он.

Сегодня этот сегмент составляет 90% в добровольном медицинском страховании. В него входит амбулаторно-поликлиническая, стоматологическая, стационарная и скорая медицинская помощь. Вместе с тем программы страхования могут включать лечение критических заболеваний, дистанционную консультативную помощь (телемедицину), иммунопрофилактику, реабилитационно-восстановительное лечение. Средняя стоимость комплексной программы корпоративного добровольного медицинского страхования по стране составляет от 15 до 18 тысяч рублей, но в ряде случаев может превышать и полмиллиона рублей. Это зависит от объема страхового покрытия и перечня лечебных учреждений, включенных в программу. Отмечается, что полис добровольного медицинского страхования есть у каждого пятого работающего россиянина.