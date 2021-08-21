Лавров обсудил с пакистанским коллегой налаживание межафганского диалога

В центре внимания телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Курейши находилась ситуации в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в России).

Министры подчеркнули необходимость оказания содействия в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства и обеспечения стабильности и правопорядка, говорится в сообщении МИД РФ.

Были затронуты и актуальные вопросы российско-пакистанских отношений, включая подготовку очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также взаимодействие Москвы и Исламабада в рамках ШОС и на других международных площадках.