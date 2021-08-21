Лавров оценил готовность России принимать афганских беженцев

Россия в вопросе возможного размещения на своей территории беженцев из Афганистана будет руководствоваться своими международными обязательствами в гуманитарной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы руководствуемся исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву", - цитирует РИА Новости министра.

Ранее в МИД указали, что Россия готова предоставить услуги гражданской авиации для вывоза из Афганистана любого количества беженцев, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению.