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21.08.2021 06:23
Рубрика: Общество

Ложки сахара: Кардиолог предупредила о вреде вареной картошки

Текст: Оксана Грибанова

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, почему нельзя есть картофель каждый день, и какое блюдо из этого продукта самое безопасное для здоровья.

Врач напомнила, что картошка не относится к рекомендованным овощам, потому что содержит очень много простых углеводов. Кроме того, стоит иметь в виду, что одна вареная картофелина содержит столовую ложку сахара.

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"Четыре вареных картофелины содержат дневную норму сахара. Если мы превышаем эту норму, то начинаем своему здоровью очень сильно вредить. Поэтому, если мы съели четыре картофелины, то мы уже не можем себе позволить добавить в чай сахар, съесть кусочек хлеба. В общем, картошка это довольно-таки серьезный удар по организму", - предупредила кардиолог.

По ее словам, картошка не является продуктом для ежедневного употребления, а больше подходит под "десерт".

"Для меня картошка - праздничное блюдо. Например, картошка жареная на сале с луком и укропом. Для меня она превосходит черную икру и устриц в несколько раз. Я ем такое не чаще одного-двух раз в месяц. Это деликатес для людей, которые хотят оставаться здоровыми и стройными", - отметила врач.

Кардиолог посоветовала есть картошку редко и в первой половине дня, не сочетать блюда из нее с хлебом.

"Лучше сочетать картошку с большим количеством овощей и зелени. Можно "оторваться" на молодом маленьком картофеле, такой в сезон можно есть хоть каждый день", - отметила Анна Кореневич.

Наука Общество Здоровье

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