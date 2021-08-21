Меркель выразила уверенность, что Лашет станет новым канцлером Германии

Канцлер Ангела Меркель на предвыборном мероприятии в Берлине по случаю выборов в Бундестаг выразила "глубокое убеждение", что на этом посту ее заменит премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

"Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Лашет всегда ставит человека во главу угла, всегда пытается навести мосты", - цитирует Меркель газета Sueddeutsche Zeitung.

Меркель в своем выступлении подчеркнула, что как глава правительства она держалась как можно дальше от партийно-политических вопросов после отказа от председательства в ХДС в 2018 году. Теперь, однако, речь идет о борьбе за победу на выборах. Во время пребывания на посту канцлера кризис евро и энергетический переход показали, насколько важно для ХДС/ХСС руководить федеральным правительством.

По оценкам экспертов, с появлением на митинге в Берлине канцлера Меркель, премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, а также премьера Баварии Маркуса Зедера (ХСС) христианские демократы надеются переломить ход сложной избирательной кампании.

В опросах ХДС/ХСС (23 процента) в последнее время теряли позиции, в то время как СДПГ (21 процент) набирала обороты и обошла "зеленых" (17), выйдя на второе место. В связи с плохими рейтингами на Лашета растет давление в партии. Коллеги призывают его "выложиться на полную катушку", передает телеканал ARD.