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21.08.2021 15:30
Рубрика: В мире

Меркель выразила уверенность, что Лашет станет новым канцлером Германии

Текст: Александр Саможнев
Канцлер Ангела Меркель на предвыборном мероприятии в Берлине по случаю выборов в Бундестаг выразила "глубокое убеждение", что на этом посту ее заменит премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

"Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Лашет всегда ставит человека во главу угла, всегда пытается навести мосты", - цитирует Меркель газета Sueddeutsche Zeitung.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Меркель в своем выступлении подчеркнула, что как глава правительства она держалась как можно дальше от партийно-политических вопросов после отказа от председательства в ХДС в 2018 году. Теперь, однако, речь идет о борьбе за победу на выборах. Во время пребывания на посту канцлера  кризис евро и энергетический переход показали, насколько важно для ХДС/ХСС руководить федеральным правительством.

По оценкам экспертов, с появлением на митинге в Берлине канцлера Меркель, премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, а также премьера Баварии Маркуса Зедера (ХСС) христианские демократы надеются переломить ход сложной избирательной кампании.

В опросах ХДС/ХСС (23 процента) в последнее время теряли позиции, в то время как СДПГ (21 процент) набирала обороты и обошла "зеленых" (17), выйдя на второе место. В связи с плохими рейтингами на Лашета растет давление в партии. Коллеги призывают его "выложиться на полную катушку", передает телеканал ARD.

В мире Европа Германия

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