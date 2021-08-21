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21.08.2021 01:32
Рубрика: В мире

МИД Японии наградил известного российского артиста балета Морихиро Ивату

Текст: Константин Волков
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Заместитель художественного руководителя Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Морихиро Ивата награжден почетной грамотой МИД Японии за развитие культурного обмена между Японией и Россией через искусство, об этом сообщается на сайте посольства Японии в России.

Фото: РИА Новости
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Грамотами Министра иностранных дел Японии награждаются "частные лица и организации, которые ведут активную деятельность в различных областях международных отношений и имеют особые заслуги в деле развития дружеских отношений между Японией и зарубежными странами. Целью награждения является информирование общественности о важности их деятельности и получение поддержки", сказано на сайте японской дипмиссии.

Морихиро Ивата - балетмейстер, хореограф, солист балета, награжден российским орденом Дружбы. Проходил стажировку в Московском хореографическом училище (сейчас Московская государственная академия хореографии - прим. ред.) в 1990-1991 годах, в 2000 году окончил Российскую академию театрального искусства ГИТИС. В 1991-2012 годах работал в труппах Государственного Академического Большого театра России, московского государственного театра "Русский балет" под руководством Вячеслава Гордеева. В 2012-2019 годах был художественным руководителем балетной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета в Улан-Удэ.

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