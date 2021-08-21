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Текст:   Евгения Думанская 
15:10 21.08.2021

Минстрой планирует к 2030 году обеспечить жильем льготников-очередников

Минстрой РФ подготовил изменения в проект госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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В ведомстве предлагают до 2025 года обеспечить жильем очередников с инвалидностью, семей с детьми-инвалидами, а также отдельных категорий граждан, проживающих в Республике Крым и Севастополе.

До 2030 года планируется обеспечить жильем остальных льготников. На данный момент в очереди на жилье стоят примерно 854 тысячи семей из льготных категорий. По оценке Минстроя, на эти цели потребуется выделить из федерального бюджета около 1,5 триллионов рублей.

Ведомство предлагает создать единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий, повысить адресность поддержки, а также упростить обеспечение жильем детей-сирот, выдавая им жилищные сертификаты. Также для улучшения жилищных условий предполагается социальная аренда с доступными тарифами.

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