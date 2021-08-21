Минстрой планирует ввести регулирование рынка похоронных услуг

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует к 2030 году ввести регулирование рынка похоронных услуг и повысить их прозрачность. Об этом говорится в проекте изменений в программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России".

Ведомство предложило создать реестры кладбищ и цифровые сервисы для оформления погребений.

"Внедрение цифровых сервисов для упрощения процедуры оформления документов, необходимых для погребения умерших; создание электронных реестров кладбищ и мест захоронений с указанием лиц, ответственных за места захоронения", - говорится в документе.

Кроме того, Минстрой предложил установить единые стандарты к участникам рынка, местам захоронения и ввести стандарты качества оказания услуг, связанных с погребением. Ведомство также планирует контролировать деятельность похоронных служб.