Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья. Соответствующие положения содержатся в проекте изменений в программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России", опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Помимо этого, в целях развития арендного рынка в ведомстве предложили субсидировать арендную плату до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю или нанимателям.

План Минстроя предполагает снижение госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности и создание цифровых инструментов для арендного рынка.

Для улучшения жилищных условий россиян в министерстве предложили выдавать индивидуальные сертификаты на аренду.