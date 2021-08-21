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21.08.2021 12:05
Рубрика: Экономика

Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

Текст: Матвей Линник
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья. Соответствующие положения содержатся в проекте изменений в программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России", опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Аренда становится выгоднее владения недвижимостью

Помимо этого, в целях развития арендного рынка в ведомстве предложили субсидировать арендную плату до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю или нанимателям.

План Минстроя предполагает снижение госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности и создание цифровых инструментов для арендного рынка.

Для улучшения жилищных условий россиян в министерстве предложили выдавать индивидуальные сертификаты на аренду.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой

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