Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья. Соответствующие положения содержатся в проекте изменений в программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России", опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.
Помимо этого, в целях развития арендного рынка в ведомстве предложили субсидировать арендную плату до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю или нанимателям.
План Минстроя предполагает снижение госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности и создание цифровых инструментов для арендного рынка.
Для улучшения жилищных условий россиян в министерстве предложили выдавать индивидуальные сертификаты на аренду.