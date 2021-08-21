Мошенники придумали схему с "бесплатной пиццей" от крупных банков

В России появилась новая схема мошенничества с "розыгрышем" бесплатной пиццы от банков. Об этом предупредила компания по информационной безопасности Infosecurity в своем Telegram-канале.

Злоумышленники стали рассылать ссылки на специально созданные сайты с рекламной акцией. Для того чтобы получить приз, жертве предлагают ввести данные своей банковской карты и номер телефона, после чего просят сообщить код из СМС.

Полученные данные злоумышленники используют для входа в личный кабинет банковских приложений, а затем переводят деньги на сторонние счета.

В компании отметили, что больше всего поддельных сайтов предлагает пиццу от имени "Альфа-банка". В кредитной организации подтвердили данную информацию.